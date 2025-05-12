В Самаре проводят работы по уходу за газонами

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12 мая в рамках оперативного совещания под председательством главы города Самара Ивана Носкова рассмотрен ряд вопросов содержания и озеленения общественных пространств. С конца апреля в городе стартовал покос газонов вдоль дорог, аллей, бульваров, на набережной, в скверах и парках. Всего в течение лета коммунальные службы города будут проводить работы на газонах площадью более 2,3 тысячи гектаров. На придомовых территориях содержанием газонов занимаются управляющие компании или ТСЖ и ЖСК.



На самарской набережной 75% газонов уже приведены в порядок, в парках и скверах – 40%, вдоль улично-дорожной сети работы полностью завершены на улицах Победы, Ташкентской, Некрасовской, Куйбышева, Самарской, Венцека, Максима Горького, Крупской, в Ташкентском переулке и др.



В течение всего теплого сезона, вплоть до октября, покос на одних и тех же территориях будет повторяться несколько раз, чтобы высота травяного покрова не превышала 3-5 см. Скошенную траву предприятия и организации, ответственные за содержание территорий, должны вывозить на полигон, для утилизации. В рамках ухода за газонами рабочие удаляют сорные и аллергенные травы.



Напомним, что по поручению главы города Самара Ивана Носкова для сохранения широких газонов профильные городские службы планируют высадку саженцев раскидистых декоративных кустарников. Они позволят укрепить почву, а также создадут естественный барьер барьер для пыли и тень.

Фото: администрация Самары