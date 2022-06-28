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В Самаре проведут реконструкцию причалов речного вокзала

28 июня 2022 13:17
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В Самаре проведут реконструкцию причалов речного вокзала

Региональный Минтранс запланировал проведение масштабных работ на речном вокзале Самары. Там проведут реконструкцию причалов. Информация об этом содержится в проекте поправок в программу по развитию транспортной системы.

Согласно документам, для финансирования подготовительных работ пришлось залезть в резервный фонд правительства Самарской области. Оттуда в 2022 году выделят 22,2 миллиона рублей на выполнение инженерных изысканий и подготовку проекта. Еще 600 тысяч рублей добавят в 2023 году.

— Ожидается, что проект будет готов и пройдет государственную экспертизу в 2023 году, — указано в документах.

О планах по реконструкции причалов речного вокзала Минтранс сообщал еще в 2020 году. Предполагалось обустройство широких тротуаров и установка лифтов. По задумке чиновников проведение работ нужно организовать таким образом, чтобы объекты сохранили свои функции во время строительства.

Планируют в Самаре построить и новый речной вокзал. Правда, денег на это в бюджете нет. Поэтому власти ищут инвесторов.

Как рассказал 63.RU автор проекта нового речного вокзала архитектор Дмитрий Орлов, здание будет трехэтажным, общей площадью 6825 квадратных метров. Оно будет располагаться на высоком склоне берега реки Волги и хорошо просматриваться со значительной части речной акватории.

На вокзале сделают вестибюль, кассовый зал, зал ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, камеры хранения и офисы центра продаж речных круизов. Максимальная пропускная способность нового речного вокзала — 700 человек в час.

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