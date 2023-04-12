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Сегодня в рамках ежегодного городского месячника по благоустройству в Самаре прошел второй санитарный средник. Чистоту наводили во всех районах Самары – участие приняли муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих компаний, представители управляющих организаций (управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН), предприятий различных сфер деятельности, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, социальные и образовательные учреждения, общественники и неравнодушные горожане.

Как и в предыдущий средник, основной акцент городских и коммунальных служб города на ручной уборке территорий от мусора, накопившегося за зимний период, и листвы.

Также в числе актуальных сезонных работ во дворах и на незакрепленных территориях областного центра – обрезка и опиловка сухих веток деревьев, мойка, ремонт и покраска скамеек, ограждений и малых архитектурных форм на детских площадках, удаление граффити.

В Ленинском районе Самары сегодня на средник вышли более 1200 человек. Помимо управляющих организаций, районных служб благоустройства, предприятий, детских садов, школ и медицинских учреждений к среднику присоединились и активные жители.

Жители дома №10 по проспекту Карла Маркса совместно с сотрудниками управляющей компании вышли на уборку двора от мусора и листвы. Также силами управляющей компании на территории проведена мойка малых архитектурных форм, покрытия детской площадки, покраска скамеек. В 2021 году дворовая территория обновлена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь установлена детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием, установлен теннисный стол, спортивный комплекс, зоны для отдыха жителей. Двор преобразился по инициативе и активном участии жителей на всех этапах благоустройства.

Фото: администрация Самары