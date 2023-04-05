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В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству

5 апреля 2023 16:51
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Только в Промышленном районе сегодня работали порядка 1 800 человек.

Сегодня, 5 апреля, в Самаре прошел первый санитарный средник в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Наводить порядок во дворах и на улицах города сегодня вышли городские службы благоустройства, муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий и ресурсоснабжающих компаний, районные службы благоустройства, представители управляющих организаций (управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, ТСН), предприятий различных сфер деятельности, владельцы и сотрудники объектов потребительского рынка, общественники и неравнодушные жители.

Только в Промышленном районе сегодня работали порядка 1 800 человек. В этом году ранняя весна позволила пропустить этап ворошения снежных накоплений и приступить к основным видам сезонных работ: подбор мусора, накопившегося за зимний период, очистка газонов от сухих листьев, обрезка, опиловка зеленых насаждений, вывоз мусора.

Несмотря на будний день, жители Промышленного района также активно подключились к уборке своих дворов – сегодня заявку на получение инвентаря подали порядка 400 человек.

Так поступили и жители дома 53 по улице Фадеева. В 2020 году двор по данному адресу был благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появилась детская площадка, выполнен ремонт тротуаров и проездов с устройством парковочных мест. Теперь жители заботятся о благоустроенной территории.
Совместно с работниками управляющей компании они навели порядок на придомовой территории, на детской площадке, подмели проезды и тротуарные дорожки, собрали ветки для последующего измельчения с помощью дробильного оборудования.

В Промышленном районе 42 пункта выдачи инвентаря. Граждане, желающие присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе, могут обратиться в управляющую организацию обслуживающую многоквартирный дом, чтобы его получить.

Полный перечень организаций Самары, которые готовы предоставить жителям необходимый уборочный инвентарь, доступен по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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