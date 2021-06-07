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В Самаре появится памятник хозяину легендарной "Дачи со слонами"

7 июня 2021 13:49
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В Самаре появится памятник хозяину легендарной Дачи со слонами

В декабре 2021 года на улице Ленинградской в Самаре появится новый памятник. Это будет фигура купца, который жил в городе именно на этой улице на рубеже 19-20 вв. Константин Головкин основал Самарский художественный музей, был известным меценатом, а также создателем проекта и владельцем "дачи со слонами" у Волги на нынешней улице Советской Армии.

Осенью жителям Самары представят на народное голосование возможные эскизы памятника. На днях 14 скульпторов вынесли на конкурс 17 своих работ. Это и классические фигуры в полный рост, и сюрреалистические работы. Так, к примеру, одно из предложений - сделать памятник в виде ажурного слона, с отсылкой к знаменитым скульптурам у дачи Головкина.

Установка памятника будет финансироваться исключительно из внебюджетных источников. Что касается "дома со слонами", то в 2021 году там начнутся реставрационные работы, после завершения которых в здании откроется архитектурная школа СамГТУ, пишет Самру.ру.

Теги: дача со слонами дом со слонами Купец Головкин

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