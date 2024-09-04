В Самаре повышенные требования предъявляются к безопасности дорог, ведущих к школам

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Начался новый учебный год, и повышенные требования предъявляются к безопасности дорог, ведущих к школам, лицеям, вузам, центрам дополнительного развития и другим учреждениям сферы образования. Особое внимание обращается на оснащение участков улично-дорожной сети средствами организации дорожного движения и обеспечение нормативного состояния проезжей части и тротуаров.

В частности, в Самаре в 2024 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» стал более безопасным и комфортным проезд по 22 дорогам, по которым можно добраться до почти полусотни учреждений, где реализуются различные образовательные программы. Так, преобразились Зубчаниновское шоссе, улицы Куйбышева, Ново-Вокзальная, Елизарова, Садовая и многие другие, на которых непосредственно расположены учебные заведения. Кроме того, привели в порядок 7 улиц, где располагаются спортивные школы и комплексы.

Напомним, что в прошлом году в результате работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре привели в порядок 21 дорогу, ведущую к общеобразовательным школам, детским садам, лицеям, колледжам, школам искусств, центрам внешкольной работы, вузам и ссузам.

«Вход в наш лицей находится на улице Садовой, обновленной в 2024 году по профильному нацпроекту. До ремонта на пешеходной зоне после дождей и во время таяния снега скапливалась вода. Самая глубокая лужа была в районе перекрестка с улицей Полевой. Часто эту лужу невозможно было перейти. Поэтому люди вынужденно обходили локацию по газону или даже по проезжей части. Прохожие, в том числе наши учащиеся, подвергались опасности. А после работ, проведенных дорожно-строительной организацией, лужи исчезли, можно спокойно перемещаться по тротуару. Это очень важно, ведь не только дирекция учебного заведения и педагоги, но и родители, отправляя ребенка на учебу, задумываются о том, насколько безопасен школьный маршрут, – подчеркнул директор лицея № 1 «Спутник» Игорь Ермоленко. – Кто-то добирается до лицея на общественном транспорте, немало родителей привозят детей на собственных автомобилях. Наличие нового покрытия проезжей части, которое в результате проведенных работ стало более качественным, конечно же, тоже повышает безопасность. При этом контролировать ситуацию проще, если дорога в хорошем состоянии, присутствуют знаки, разметка, светофоры. В части дальнейшего благоустройства дороги у нас возникло пожелание: перед пешеходным переходом возле нашего лицея было бы неплохо обустроить «лежачего полицейского», поскольку водителям так и хочется разогнаться при движении по отремонтированному дорожному полотну. Надеемся, что наше пожелание будет услышано».

Стоит отметить, что в текущем году, как и в прошлые годы, наличие социальной инфраструктуры – один из критериев, по которому объекты улично-дорожной сети включались в перечень ремонтируемых в рамках профильного нацпроекта. Забота о транспортной доступности таких территорий – также в числе основных задач. Однако и о пешеходах не забывают: на ряде участков тротуары обновили полностью, на других объектах – в местах наибольших разрушений пешеходных зон.

При этом независимо от видов ремонта, применяемых материалов и технологий, протяженности участков, количества объектов социального профиля, контроль за дорожными работами организовали на всех этапах. В контрольных мероприятиях задействовали не только специалистов Департамента городского хозяйства и экологии и его подведомственного учреждения – МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», но и активную общественность, что на протяжении последних лет является отличительной чертой самарской дорожной ремонтной кампании.

В настоящее время, когда с основным массивом ремонтных работ подрядчики справились, заказчик вместе с общественниками занимается приемкой работ, выполненных на объектах нацпроекта, в том числе оценивает объемы и другие параметры, производит отбор кернов из нового покрытия. Керны проходят исследование в лабораторных условиях на соответствие требуемым физико-механическим свойствам, необходимой толщине и другим показателям.

Помимо этого, организовали объезды «школьных маршрутов». В них принимает участие член регионального политсовета и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов. Накануне он побывал в исторической части Самары и осмотрел территории рядом со школами, в том числе оценил состояние дорожного участка на улице Самарской, в районе перекрестка с улицей Вилоновской (неподалеку – школа № 6 им. М.В. Ломоносова).

«Основной задачей нацпроекта и партийного проекта является повышение безопасности всех участников дорожного движения – как автомобилистов, так и пешеходов. При каждом ремонте улицы контролируется и схема организации дорожного движения – ОДД. Например, по всем объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы заблаговременно, совместно с Госавтоинспекцией и заказчиком ремонта, в ходе обсуждения формируем список адресов, отрабатываем схемы ОДД, чтобы в дальнейшем в соответствии с ними выполнялся комплекс работ: наносилась горизонтальная разметка, устанавливались дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения, ремонтировались или менялись светофорные объекты, а также при необходимости приводилась в порядок система наружного освещения. Затем следим за тем, чтобы требуемые работы были завершены в установленный срок. В преддверии старта учебного года и в его начале мы объезжаем и осматриваем школьные маршруты, особенно те, которые ранее были взяты на повышенный контроль из-за того, что где-то недостаточно были применены технические методы повышения безопасности движения. Нас интересует, прошла ли вся ли необходимая подготовка, насколько качественно произведены работы в части средств ОДД и насколько в целом безопасен маршрут к тому или иному учебному заведению. Стоит отметить, что с каждым годом адресность меняется, опасных маршрутов становится меньше, – прокомментировал Алексей Степанов. – Всю информацию мы аккумулируем в региональном штабе ВПП «Единая Россия». Так происходит во всех субъектах Российской Федерации. Когда проверки будут закончены, соответствующую документацию направим в Москву. Сделать это планируем до 15 сентября».

Обновленные локации и средства ОДД появляются не только на тех дорогах, которые были запланированы к ремонту в рамках нацпроекта.

«Выход на проезжие части имеется у 170 образовательных учреждений. Обследование участков возле них началось с августа. Департамент городского хозяйства и экологии свое обследование, во время которого присутствовали представители Госавтоинспекции, завершил. Замечания были. Они касались повреждения дорожных знаков и других средств ОДД, наличия всех линий дорожной разметки, в том числе разметки «Дети», которая обозначает, что рядом находится учебное заведение. В процессе подготовки к школьной поре недочеты своевременно устранялись, работами было охвачено более 40 локаций. К началу сентября все участки, свободные от дорожно-строительной техники, были обеспечены средствами ОДД, в том числе разметкой «Пешеходный переход» и «Дети», соответствующими знаками, а также знаками, отражающими рекомендуемую скорость движения. Важное значение имеет и устройство ИДН – искусственных дорожных неровностей, в том числе на проезжей части возле школ. Ежегодно берется в работу порядка 50-60 адресов. Это локации у перекрестков, пешеходных переходов, – пояснил заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления благоустройства Виктор Ненашев. – Искусственные сооружения повышают безопасность движения, для чего специально, перпендикулярно к оси дороги, рабочие делают возвышения, приподнятые пешеходные переходы. Как правило, искусственные неровности обустраивают с учетом дорожных условий, включая интенсивность трафика, наличия образовательных и других социальных учреждений в непосредственной близости к проезжей части. Также принимается во внимание анализ причин аварийности. Если в 2023 году было 21 место концентрации ДТП, то в этом году – 18. Ситуация стабилизируется».

При устройстве ИДН специалисты следят за тем, чтобы стыки (швы), были аккуратными, плавными и надежными. Вдоль бортового камня для обеспечения водоотвода оставляют свободными около 10 см покрытия – так дождевая и талая вода не будет скапливаться на проезжей части и разрушать дорожное полотно.

Например, минувшим летом ИДН сделали в районе пересечения улиц Артемовской и Ивана Булкина, поскольку неподалеку школа.

«Я работаю в детском саду, где каждый день провожу беседы с детьми о правилах поведения на дороге. А в этом году мой ребенок стал первоклассником. Позже дочь будет ходить в школу самостоятельно, но пока я сопровождаю ее, обучаю безопасному переходу проезжей части. Возле нашей школы есть все необходимые знаки, разметка, теперь появились и искусственные возвышения. Это нужно, чтобы водители принудительно снижали скорость, что, по моему мнению, является гарантом безопасности. Наш дедушка уже проехался по этому участку, заранее притормозил, и дети спокойно, уверенно перешли дорогу», – рассказала жительница г. о. Самара Дарья Кремущенко.

Мероприятия для повышения безопасности дорожного движения проводятся в плановом порядке. В текущем году в Самаре был сформирован перечень из 141 участка, где необходимы те или иные работы. Это и объекты ремонта по нацпроекту, и дороги, на которых в прошлом году были наезды на пешеходов, места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В вышеобозначенном перечне – 18 адресов, где зафиксированы очаги аварийности. В целом порядка 60 адресов профильными службами уже отработано.

«В третьей декаде сентября – начале октября на улично-дорожной сети Самары будут усилены работы по подключению, вводу в эксплуатацию новых светофорных объектов», – добавил Виктор Ненашев.

Также к мероприятиям, способствующим повышению безопасности дорожного движения, относится изменение режима функционирования светофоров.

Со всеми поставленными задачами специалисты планируют справиться до конца октября 2024 года.

Фото: администрация Самары