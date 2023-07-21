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В Самаре отреставрируют доходный дом Поценковой

21 июля 2023 12:48
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В Самаре отреставрируют доходный дом Поценковой

В областном центре восстановят фасад старинного здания на улице Садовой, 78. Это бывший доходный дом жены чиновника Аграфены Поценковой. Здание построено в 1898 году и входит в перечень объектов культурного наследия Самарской области.

Как пояснили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона, подготовлен проект капитального ремонта фасада с фрагментарной реставрацией памятника архитектуры. Двухэтажный жилой дом из красного кирпича является образцом городской усадебной застройки начала ХХ века, пишет Сова.

- Реставраторам предстоит большой фронт работ, - уточнили в управлении. - С фасада уберут кондиционеры и перенесут электрические кабели. Его расчистят от поздних покрасочных слоев, а швы обработают антисептиком. Затем отремонтируют цоколь, отделанный квадрами белого камня, кирпичные стены, бетонный потолок арки, кирпичные декор и откосы. Кроме того, заменят двери, усилят балконы и воссоздадут на них утраченные элементы декора.

В здании еще планируют отремонтировать крышу: заменят кровлю, чердак расчистят от мусора и утеплят, отремонтируют все элементы парапетного ограждения. Обустроят водоотвод с кровли, заменят водосточные трубы и отремонтируют вентиляционные шахты.

Сегодня памятник архитектуры является многоквартирным жилым домом. После реставрации его назначение не изменится.

В областной столице восстановили облик многих старинных зданий. Например, в 2022 году отреставрировали шесть объектов культурного наследия федерального значения. В этом году в планах тоже начать работы на нескольких объектах, например, отреставрируют Покровский кафедральный собор и нашли подрядчика для реставрации Спасо-Вознесенского собора. Также готовят к восстановлению старинный дом на улице Водников. 

 Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

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