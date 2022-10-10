В Самаре нашли подрядчика для проектирования пятой очереди набережной

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Работы проведет компания «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ» за 131,5 млн рублей.

В Самаре подвели итоги торгов по поиску подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству V очереди набережной Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной. За подряд стоимостью 168,6 млн рублей боролись два участника. В итоге победителем признали ООО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ», предложившее 131,5 млн рублей (второй участник предложил 159 млн рублей). Источником финансирования станут средства областного, городского, а также федерального бюджетов.

Планируется, что строительство новой самарской набережной будет идти в несколько этапов. Построят пешеходную эспланаду на отметке 35 м для соединения старой и новой набережных, в состав которой войдут организованные спуски на нижний уровень ландшафтной зоны и подъемы на верхний уровень набережной на территорию пивзавода и ГРЭС. Помимо этого, предусмотрено создание системы ландшафтного парка в виде нескольких террасированных уровней, обеспечивающих связь с естественным берегом Волги, включая амфитеатр в зоне бассейна ЦСК ВВС.

Работы будут идти с 2023 по 2025 годы, на проектирование отведено 14 месяцев, пишет СитиТраффик.