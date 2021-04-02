В Самаре начался снос кафе «Рахиб» около памятника «Шоферам и Машинам»

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Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн вместе с представителями мэрии Самары и силовых ведомств запустил процедуру демонтажа незаконно построенного здания кафе «Рахиб» на пересечении улиц XXII Партсъезда и Красных коммунаров в Самаре, который загораживает вид с дороги на памятник «Шоферам и Машинам».

Окончательно кафе должны снести в течение недели. Вместо уродливого, полуразрушенного здания на этом месте будет создано новое городское культурное пространство.

Решение суда о сносе незаконно возведенного кафе «Рахиб» было вынесено ещё в 2019 г., однако, к реальной процедуре приступили только через два года.

Этой зимой власти Самары, наконец, выбрали подрядчика на выполнение демонтажных работ.

«Конкурсы по выбору подрядчика по сносу кафе срывались дважды. Какие-то таинственные люди специально снижали стоимость контракта до того минимума, когда уже нет никакой экономической целесообразности, а затем компании, выигравшие этот конкурс, просто-напросто исчезали», — рассказал депутат.

По словам Александра Хинштейна рядом с кафе находился еще целый ряд незаконных объектов: автомойка, шиномонтаж, рекламные конструкции. Все это удалось снести в прошлом году.

«Сегодня вместе с городскими и районными властями мы пришли к решению о том, что на месте снесенного кафе «Рахиб» в Самаре будет разбит благоустроенный зелёный сквер в память о военных шофёрах. Думаю, что жителям Советского района эта идея также придется по душе. Здесь просто необходимо создать место для отдыха горожан, благоустроенную городскую среду. У нас существует целый ряд программ, в которые этот сквер можно будет включить. Тем более, что доминантой здесь является один из немногих в стране памятников военным шоферам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны», — резюмировал Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru