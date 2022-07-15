В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки

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В Самаре дорожные рабочие перебрались на окраину города. Они приступили к ремонту улиц Сергея Лазо и 8 Марта — на участках у Вертолетной площадки.

Подрядчики работают в круглосуточном режиме. Самые трудоемкие операции делают ночью, чтобы не осложнять дорожный трафик днем, пишет 63.ру.

Сейчас рабочие снимают с дорог старый асфальт.

— До ремонта здесь были ямы, просадки и другие дефекты покрытия. Особенно была разбита улица 8 Марта, поэтому в процессе фрезерования сильно не «разгонишься». Однако за смену стараемся выполнить как можно больший объем работ — максимально планируем охватывать до 4 тысяч квадратных метров. Если погода будет благоприятной, то еще за две ночи отфрезеруем весь участок, — пояснил мастер дорожного участка подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.