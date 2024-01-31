В Самаре на улице 22 Партсъезда завершены работы по перекладке инженерных сетей на одном из участков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
В облправительстве состоялось рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
В регионе обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
В 2024 году победителями признаны 16 учреждений и 15 специалистов.
Господдержку получат лучшие сельские учреждения культуры губернии
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией».
«Крылья Советов» начали второй сбор в турецкой Анталии
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
1 февраля в Самарской области небольшой снег, до -7°С
Весь зимний сезон уборка снега на улицах города будет вестись при взаимодействии профильных служб и правоохранительных органов.
В Самаре минувшей ночью перед расчисткой снега эвакуировали 20 машин
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.29
-0.32
EUR 96.79
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
Выставка «Куликово поле. Поле ратной славы» откроется для посетителей 1 февраля в Самарском археологическом центре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре на улице 22 Партсъезда завершены работы по перекладке инженерных сетей на одном из участков

31 января 2024 17:07
167
Переустроены сети водоснабжения, канализации, системы «ливневок», линии электропередач.

В региональной столице продолжается одна из самых масштабных реконструкций этого года – работы ведутся на улице XXII Партсъезда. 

В настоящий момент с опережением срока завершены работы по перекладке инженерных сетей на нижнем участке протяженностью около 200 метров, который расположен вблизи улицы Солнечной (от дублера улицы Ново-Садовой). Переустроены сети водоснабжения, канализации, системы «ливневок», линии электропередач. Помимо этого, закончились подготовительные работы по выемке старого грунта, устройству песчаного подстилающего слоя и земляного полотна, чтобы позже заниматься укладкой верхних слоев автодороги.

На верхнем участке, в границах Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, протяженностью около 500 метров, подрядчик сейчас полностью перекладывает водопроводные и  канализационные инженерные сети. Параллельно ведется устройство «ливневки» для беспрепятственного отвода с дороги талой и дождевой воды. С этой целью открытым способом ведется устройство котлована между монолитными частями колодцев, в который в последующем заведут ливневую трубу. Благодаря комплексу технологических мероприятий в будущем исключат выход воды на поверхность. После этого коммуникацию закроют защитным слоем из песчаного грунта, выполнят обратную засыпку до нижней отметки дорожной одежды.  

Также на участке охвачены работами и другие коммуникации: работы производятся на сетях связи, электро - и теплоснабжения.

Контракт на дорожно-строительные работы рассчитан до конца февраля 2025 года. К этому времени подрядчик планирует осуществить все пусконаладочные мероприятия и ввести объект в эксплуатацию.

В результате масштабной реконструкции дорога вблизи улицы Солнечной будет расширена. При этом перекресток улиц XXII Партсъезда и Ново-Садовой обретет дополнительное значение для организации транспортного сообщения. Реконструкция улицы XXII Партсъезда непосредственно связана с мероприятиями по повышению эффективности разгрузки трафика, и вместе с эстакадой на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии (двухуровневая автомобильная развязка была открыта в октябре 2022 года) позволит транспортному узлу стать максимально удобным.

Стоит также отметить, что на протяжении реконструируемого объекта новая проезжая часть станет четырехполосной, с шириной каждой полосы 3,25 м. Предусмотрено устройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах, добавятся примыкания к крупным перекресткам, появится возможность для дополнительного разгона и перехода на скоростные полосы.

Согласно проекту устроят также «карманы» для общественного транспорта. Пешеходам станут доступны комфортные и безопасные тротуарные дорожки, вдоль которых создадут зеленые зоны – высадят газонную траву, кустарники и небольшие деревья.

 

Фото:   администрация Самары

 


 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области.
31 января 2024, 19:22
В Самаре 10 февраля пройдет массовая гонка «Лыжня России»
Ежегодно участниками «Лыжни России» в регионе становятся тысячи человек. В 2023 году на старт вышли 11 тысяч жителей Самарской области. Общество
73
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией».
31 января 2024, 18:37
«Крылья Советов» начали второй сбор в турецкой Анталии
В рамках второго сбора у самарцев запланировано 3 контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской «Аланией». Футбол в Самаре
104
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.
31 января 2024, 18:27
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля. Общество
108

В центре внимания
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
92
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
701
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
321
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
31 января 2024  09:37
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
327
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
1439
Весь список