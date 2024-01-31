В Самаре на улице 22 Партсъезда завершены работы по перекладке инженерных сетей на одном из участков

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В региональной столице продолжается одна из самых масштабных реконструкций этого года – работы ведутся на улице XXII Партсъезда.

В настоящий момент с опережением срока завершены работы по перекладке инженерных сетей на нижнем участке протяженностью около 200 метров, который расположен вблизи улицы Солнечной (от дублера улицы Ново-Садовой). Переустроены сети водоснабжения, канализации, системы «ливневок», линии электропередач. Помимо этого, закончились подготовительные работы по выемке старого грунта, устройству песчаного подстилающего слоя и земляного полотна, чтобы позже заниматься укладкой верхних слоев автодороги.

На верхнем участке, в границах Московского шоссе и улицы Ново-Садовой, протяженностью около 500 метров, подрядчик сейчас полностью перекладывает водопроводные и канализационные инженерные сети. Параллельно ведется устройство «ливневки» для беспрепятственного отвода с дороги талой и дождевой воды. С этой целью открытым способом ведется устройство котлована между монолитными частями колодцев, в который в последующем заведут ливневую трубу. Благодаря комплексу технологических мероприятий в будущем исключат выход воды на поверхность. После этого коммуникацию закроют защитным слоем из песчаного грунта, выполнят обратную засыпку до нижней отметки дорожной одежды.

Также на участке охвачены работами и другие коммуникации: работы производятся на сетях связи, электро - и теплоснабжения.

Контракт на дорожно-строительные работы рассчитан до конца февраля 2025 года. К этому времени подрядчик планирует осуществить все пусконаладочные мероприятия и ввести объект в эксплуатацию.

В результате масштабной реконструкции дорога вблизи улицы Солнечной будет расширена. При этом перекресток улиц XXII Партсъезда и Ново-Садовой обретет дополнительное значение для организации транспортного сообщения. Реконструкция улицы XXII Партсъезда непосредственно связана с мероприятиями по повышению эффективности разгрузки трафика, и вместе с эстакадой на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии (двухуровневая автомобильная развязка была открыта в октябре 2022 года) позволит транспортному узлу стать максимально удобным.

Стоит также отметить, что на протяжении реконструируемого объекта новая проезжая часть станет четырехполосной, с шириной каждой полосы 3,25 м. Предусмотрено устройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах, добавятся примыкания к крупным перекресткам, появится возможность для дополнительного разгона и перехода на скоростные полосы.

Согласно проекту устроят также «карманы» для общественного транспорта. Пешеходам станут доступны комфортные и безопасные тротуарные дорожки, вдоль которых создадут зеленые зоны – высадят газонную траву, кустарники и небольшие деревья.

Фото: администрация Самары



