В Самаре на территории, прилегающей к Филиалу Третьяковской галереи, появился «Сад Баланса»   

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В этом году стартовало обновление сквера Памяти борцам Революции и создание «Сада Баланса» на территории, прилегающей к Филиалу Третьяковской галереи.



Филиал Третьяковки расположится в объекте культурного наследия – Фабрике-кухне самарского оборонного завода им. Масленникова. В период ВОВ предприятие выпускало снаряды и боеприпасы. Сейчас территория вблизи бывшего завода активно развивается. Но память трудового подвига жителей города бережно сохраняется.



Сад Баланса сочетает природное и культурное начало. Для озеленения разработан специальный дендроплан. Естественной оградой сада служат кустарники. Движение осуществляется по деревянным настилам.

Вторая составляющая – культурная. В Саде Баланса в виде арт-объектов установлены артефакты - кирпичная кладка с завода имени Масленникова и буквы ЗИМ. С одной стороны мы видим аббревиатуру ЗИМ, с другой – ИЗМ – то есть «изменения».



Сквер Памяти Борцам революции также привели в порядок.

Фото: администрация Самары