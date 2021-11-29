В Самаре на площади Куйбышева ведется установка елочного комплекса. В настоящее время специалисты монтируют медиагирлянды и вешают разноцветные шары.
Главным украшением площади стала 25-метровая елка, рядом с ней расположены две новогодние красавицы по 11 метров и четыре по 7 метров.
Елки украсят более 6 500 игрушек-шаров разных цветов и медиагирлянды, на которых будет транслироваться новогодний контент.
Установка новогодней иллюминации на улицах и в общественных пространствах города уже стала доброй традицией. Совсем скоро самарские улицы наполнятся теплой праздничной атмосферой.
Фото: администрация Самары