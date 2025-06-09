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В Самаре на 30% выполнено благоустройство дворов по программе «Формирование комфортной городской среды»

9 июня 2025 17:55
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Выполнено благоустройство 8 дворовых территорий в Ленинском, Куйбышевском, и Советском районах.

В Самаре по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнено благоустройство 8 дворовых территорий в Ленинском, Куйбышевском, и Советском районах. Объекты в остальных районах города, в том числе двор в границах домов №№42-46 по улице Тухачевского в Железнодорожном районе, находятся в работе.

«В этом году в Железнодорожном районе один двор благоустраиваем по программе «Формирование комфортной городской среды», еще четыре дворовых территории – в рамках «Народного бюджета», - рассказал глава Железнодорожного внутригородского района Вадим Тюнин. - Особенности рельефа двора по улице Тухачевского позволили разделить его территорию на три локации. В нижней части будет детская площадка, а на возвышенности - спортивные снаряжения и игровое пространство, а также зона отдыха, где будут обустроены скамейки и урны. Все работы проходят не только под нашим контролем, но и под пристальным наблюдением самих жителей, которые готовили проект благоустройства и точно знают, каким они хотят видеть свой двор». 

До 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru самарцы могут принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые могут быть благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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