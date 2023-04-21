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В Самаре моют памятники и монументальные сооружения

21 апреля 2023 15:23
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Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам.

В пятницу, 21 апреля, осуществлялась помывка Обелиска борцам Революции 1917 года. Обеспечение надлежащего содержания монументальных сооружений содержит целый спектр мероприятий.

Комплексная уборка ведется в три этапа. Сначала поверхность памятника очищается от пыли, грязи и биологических наслоений обычной водой. Затем наносится моющее средство – нейтральный специальный раствор, который предназначен для натурального и искусственного камня и не содержит веществ, способных повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой. И только после этого рабочие производят вручную натирку. Все работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологией.

Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам. Затем уборочные работы будут проводить регулярно в соответствии с графиком вплоть до октября.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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