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В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе

24 июля 2025 13:32
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В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе

В августе 2025 года в Самаре стартует капитальный ремонт улицы Дачной на участке от Чернореченской до Пензенской. Работы рассчитаны на два года, контракт уже заключен. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

Ранее был подготовлен проект капитального ремонта улицы Дачной. Он включает замену дорожного покрытия, обустройство тротуаров, газонов, освещения и дождевой канализации, а также модернизацию трамвайных путей на перекрестке Дачной и Пензенской.

Однако из-за недочетов проект не прошел госэкспертизу. В итоге его доработали и согласовали. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал проект и пообещал финансирование.

Ремонт затронет площадь дороги в 4,5 тыс. кв. м и тротуаров в 3,8 тыс. кв. м. Обновленная дорога свяжет Ленинский и Железнодорожный районы Самары, пишет Коммерсантъ-Волга.

Фото: Дильдина Светлана

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