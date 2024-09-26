В Самаре ищут подрядчика для второго этапа ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

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Начальная цена контракта составляет 153,1 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Речь идет об участке улицы Ново-Садовой - от Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода имени Тарасова.

А с мая по август 2024-го подрядчики занимались полной модернизацией участка линии от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной. Здесь не только заменили сами пути, но и обустроили дренажную систему и обновили электрооборудование.

В документах сказано, что следующие работы нужно выполнить в течение 60 дней со дня заключения контракта.

Предусмотрены расходы, например, на разборку дорожного покрытия, непосредственно ремонт участка, восстановление асфальтового покрытия, временные здания и сооружения, непредвиденные затраты.

Источник финансирования - собственные средства самарского трамвайно-троллейбусного управления.

- Подрядчик несет гарантийное обязательство на выполненные строительно-монтажные работы в течение 24 месяцев со дня сдачи, - говорится в документах к контракту.

Заявки на участие в аукционе принимают до 11 октября. В этот же день подведут итоги, пишет Сова.