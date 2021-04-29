В Самаре демонтировали торговый павильон на ул. Советской Армии

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Арбитражным судом вынесено решение об обязании индивидуальной предпринимательницы произвести демонтаж торгового павильона, занимающего земельный участок площадью 15 кв.м. на

ул. Советской Армии. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Советском районе г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владелицу торгового павильона предупредили о применении в отношении нее мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должница добровольно не исполняла требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен срок для исполнения решения суда.

В установленный срок женщина мер к демонтажу киоска не приняла. Сотрудниками Службы было вынесено постановление о привлечении к сносу незаконной постройки специализированной организации в соответствии со ст. 107 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В день проведения исполнительных действий женщина заперлась внутри павильона, препятствуя законной деятельности судебных приставов. В результате в отношении должницы был составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Составленный протокол заставил должницу согласиться с законностью требований судебных приставов. Решение суда было исполнено. Демонтаж торгового павильона произведен.