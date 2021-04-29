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В Самаре демонтировали торговый павильон на ул. Советской Армии

29 апреля 2021 10:18
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В Самаре демонтировали торговый павильон на ул. Советской Армии

Арбитражным судом вынесено решение об обязании индивидуальной предпринимательницы произвести демонтаж торгового павильона, занимающего земельный участок площадью 15 кв.м. на
ул. Советской Армии. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Советском районе г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владелицу торгового павильона предупредили о применении в отношении нее мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должница добровольно не исполняла требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен срок для исполнения решения суда.

В установленный срок женщина мер к демонтажу киоска не приняла. Сотрудниками Службы было вынесено постановление о привлечении к сносу незаконной постройки специализированной организации в соответствии со ст. 107 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В день проведения исполнительных действий женщина заперлась внутри павильона, препятствуя законной деятельности судебных приставов. В результате в отношении должницы был составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». 

Составленный протокол заставил должницу согласиться с законностью требований судебных приставов. Решение суда было исполнено. Демонтаж торгового павильона произведен. 

Теги: демонтаж снос зданий судебные приставы

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