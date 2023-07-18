Я нашел ошибку
Главные новости:
На встрече обсудили строительство моста и подготовку кадров для энергетики.
Дмитрий Азаров встретился с гендиректором ПАО "Россети Волга" Александром Гавриловым
Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
Самый крупный на планете айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды
Одной из целей конференции Дмитрий Азаров назвал выработку научным сообществом рекомендаций и запроса для властей.
В Самаре стартовала международная конференция "Перспективы и возможности развития частной космонавтики в России"
Поликлиника откроется уже в этом году.
Техническая готовность будущей поликлиники в Волгаре превышает 70 %
В состязании приняли участие педагогические работники федерального казенного профессионального образовательного учреждения №117 ФСИН.
В УФСИН СО подведены итоги конкурса «Лучший педагогический работник федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений ФСИН России»
Учащиеся 5 курса ознакомились с особенностями работы сельского здравоохранения.
В Исаклинской районной больнице завершилась клиническая практика студентов СамГМУ и Медицинского университета "Реавиз"
Цель проекта - популяризация традиций совместного семейного чтения посредством создания постановочных фотографий по мотивам литературных произведений.
В СОУНБ начался фотоконкурс «Пап, что читаешь»
В Самаре в активной фазе сезон комплексного обновления дворов и общественных локаций.
В Самаре благоустраивают сквер Первых космонавтов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.3
EUR 101.65
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре благоустраивают сквер Первых космонавтов

18 июля 2023 17:50
212
В Самаре в активной фазе сезон комплексного обновления дворов и общественных локаций.

Благоустройству городских территорий как важному элементу улучшения качества жизни граждан в регионе уделяется особое внимание. Работы на объектах благоустройства находятся на контроле главы региона.

Так, в Самаре новый облик приобретает сквер Первых космонавтов, расположенный вдоль одного из основных пешеходных маршрутов города - по улице Гагарина. Преображение территории проводится за счет средств городского бюджета. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 80%. Согласно контракту срок завершения работ до 1 сентября.

В настоящее время подрядная организация укладывает в сквере плиточное покрытие. Помимо этого, ведется прокладка кабеля и установка новых опор освещения - их будет 16. По словам представителя подрядной организации Антона Шестакова, сегодня на объекте работают около 20 человек и несколько единиц спецтехники.

«Также в сквере устроят посевные газоны с автополивом, высадят цветы, разместят 13 скамеек со спинкой и семь урн. По периметру территории предусмотрена живая изгородь из кизильника, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. - Данная территория значима тем, что это одна из немногих общественных зон, где есть фонтан. В этом сквере фонтан имеет уникальную мозаику в концептуальной тематике. Его облицовку обновили еще в 2021 году».

Сквер Первых космонавтов получил свое название в 2014 году. В его наименовании увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве. Сегодня сквер – место притяжения горожан.

«Этот сквер - любимое место отдыха жителей близлежащих домов. Многие гуляют, проводят время здесь. Но, к сожалению, в последние годы эта территория была в плохом состоянии. Асфальт разрушился, не было скамеек, - отметила жительница Железнодорожного района Ильмира Калямова. - Мы рады, что скоро сквер преобразится. Когда работы завершатся, в нем станет комфортно. Планируем устраивать на этой площадке праздники для жителей».

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов.
17 июля 2023, 16:13
Старшеклассники областной столицы посетили с экскурсией Самарскую ГРЭС
Энергетики «Т Плюс» на постоянной основе проводят экскурсии на действующие предприятия региона для школьников и студентов профильных ВУЗов. ЖКХ
599
Егор Карпицкий – игрок молодежной сборной Белоруссии. За национальную команду он провел 8 поединков и забил 4 гола.
16 июля 2023, 20:32
Белорусский форвард  Егор Карпицкий – игрок «Крыльев Советов»
Егор Карпицкий – игрок молодежной сборной Белоруссии. За национальную команду он провел 8 поединков и забил 4 гола. Футбол в Самаре
512
Активисты местного самоуправления Приволжья и Урала перенимали самарский опыт на форуме «НАМЕСТАХ.РФ».
14 июля 2023, 18:28
Дмитрий Азаров рассказал о практиках по развитию местного самоуправления на  межрегиональном форуме в Самаре
Активисты местного самоуправления Приволжья и Урала перенимали самарский опыт на форуме «НАМЕСТАХ.РФ». Политика
1029

В центре внимания
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
260
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
262
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
621
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1816
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
4615
Весь список