В Самаре благоустраивают сквер Первых космонавтов

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Благоустройству городских территорий как важному элементу улучшения качества жизни граждан в регионе уделяется особое внимание. Работы на объектах благоустройства находятся на контроле главы региона.

Так, в Самаре новый облик приобретает сквер Первых космонавтов, расположенный вдоль одного из основных пешеходных маршрутов города - по улице Гагарина. Преображение территории проводится за счет средств городского бюджета. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 80%. Согласно контракту срок завершения работ до 1 сентября.

В настоящее время подрядная организация укладывает в сквере плиточное покрытие. Помимо этого, ведется прокладка кабеля и установка новых опор освещения - их будет 16. По словам представителя подрядной организации Антона Шестакова, сегодня на объекте работают около 20 человек и несколько единиц спецтехники.

«Также в сквере устроят посевные газоны с автополивом, высадят цветы, разместят 13 скамеек со спинкой и семь урн. По периметру территории предусмотрена живая изгородь из кизильника, - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Алексей Старостин. - Данная территория значима тем, что это одна из немногих общественных зон, где есть фонтан. В этом сквере фонтан имеет уникальную мозаику в концептуальной тематике. Его облицовку обновили еще в 2021 году».

Сквер Первых космонавтов получил свое название в 2014 году. В его наименовании увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве. Сегодня сквер – место притяжения горожан.

«Этот сквер - любимое место отдыха жителей близлежащих домов. Многие гуляют, проводят время здесь. Но, к сожалению, в последние годы эта территория была в плохом состоянии. Асфальт разрушился, не было скамеек, - отметила жительница Железнодорожного района Ильмира Калямова. - Мы рады, что скоро сквер преобразится. Когда работы завершатся, в нем станет комфортно. Планируем устраивать на этой площадке праздники для жителей».

Фото: администрация Самары