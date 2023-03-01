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В Правительстве Самарской области обсудили механизмы развития исторической части Самары

1 марта 2023 16:08
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Важно сохранить исторический облик города, объекты культурного наследия, и при этом создать условия для комфортной жизни людей.

Вчера, 28 февраля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам развития исторической части городского округа Самара. Участие в совещании принял врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, представители министерства строительства Самарской области, администрации г.о. Самара и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области».

Вопросам развития центральной, исторической части Самары в регионе уделяется особое внимание. Важно сохранить исторический облик города, объекты культурного наследия, и при этом создать условия для комфортной жизни людей.

В числе первых наш регион включился в работу по программе КРТ, одного из действенных государственных механизмов поддержки строительства. Программа предоставляет регионам возможность комплексного обновления городской застройки, одновременно решая задачи по социальному, инженерному, транспортному направлениям. Важно, что при реконструкции целых кварталов вместе с новой квартирой жители смогут пользоваться обновленными коммуникациями, благоустроенной территорией, социальными объектами и комфортными зонами отдыха.

Механизм комплексного развития территорий может быть одним из вариантов развития и исторической части областной столицы, с учетом соответствующих градостроительных регламентов. На совещании председатель облправительства поручил АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» изучить возможность использования механизма КРТ в рамках пилотного проекта «5 кварталов» на территории исторического поселения. Сложности, которые здесь возникают, связаны с большим количеством исторически ценных градоформирующих объектов в этой части города.

«Одной из основных задач нашей автономной некоммерческой организации является поиск инвесторов для застройки исторической части города с учетом особых условий, которые она предъявляет. Министерство строительства будет активно работать с потенциальными инвесторами уже на финальной стадии. Оценка экономики проектов, понимание условий, при которых инвесторы готовы прийти, необходимых мер государственной поддержки, вплоть до субсидирования каких-то вопросов, связанных со строительством – это ваша задача», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Основная цель пилотного проекта – бережная реновация исторической среды, обновление исторической части города с учетом требований градостроительных регламентов. Проект включает территорию в границах улиц Льва Толстого, Рабочей, Галактионовской, Красноармейской, Молодогвардейской, Садовой. Сегодня здесь в основном расположены ветхие дома и практически нет социальных объектов.

В настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития пяти кварталов, они различаются техническими и экономическими показателями. В целом планируется, что на территории 75, 76, 77, 90, 91 кварталов областной столицы помимо жилых домов построят школу и детский сад. Предусмотрены также подземный паркинг, общественные пространства, прогулочные зоны. Важно, что при реализации проекта будут учтены ограничения, действующие в зоне исторического поселения.

«Все варианты необходимо рассматривать, исходя из нормативной обеспеченности социальными объектами», – подчеркнул Виктор Кудряшов. Председатель областного Правительства поручил провести оценку дефицита социальных объектов в районе пяти кварталов и прилегающей к нему территории.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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