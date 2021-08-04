В Пестравском районе благоустроят 10 общественных пространств

139

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Пестравском районе в этом году благоустроят 10 общественных пространств. Они находятся не только в районном центре, но и в селах Майское, Высокое, Марьевка и Тяглое озеро. Восемь территорий уже радуют сельчан своим обновленным видом.

В селе Пестравка построено две новые детских площадки. На месте пустыря на ул. Октябрьская под детский досуг отдана площадка площадью 100 кв. метров. Она отвечает требованиям безопасности. На прорезиненном основании установлены игровой комплекс «Мостики по ростику», лаз «Гриб», мостик с ограждением, песочница, скамья и урна.

«Жители не только проявили инициативу, чтобы эта площадка появилась, но и контролировали ход работ, а после их окончания провели субботник по уборке прилегающей территории», – говорит глава сельского поселения Пестравка Сергей Плеванюк.

Еще одна новая площадка построена на ул. ул. Набережная. С нее открывается вид на реку Иргиз. Теперь на прогулку к реке приходят семьями. Жители очень довольны новым объектом. Обустроена новая детская площадка и в селе Тяглое озеро. Игровое оборудование установлено на основании из песка.

В Пестравке закончены работы по благоустройству территории Дома культуры. Вокруг уложен новый асфальт. Установлено новое игровое современное оборудование на детской площадке.

Жители села Марьевка радуются новому тротуару по ул. Ленина. В этом году проложено 656 метров асфальтового покрытия. В прошлом году сделано было 338 метров. «Улица Ленина – центральная улица села. С новым тротуаром она стала иметь совсем другой вид. Тротуар ведет к школе, парку "Победы", к магазинам, - говорит жительница Марьевки Наталья Ивановна. - Безопаснее стало ходить. Да и каблучки теперь можно обуть». В Марьевке еще на одной общественной территории – вокруг памятника Героям революции – выложена уличная плитка.

В селе Высокое Пестравского района благоустроили территорию Дома культуры и местного кладбища. У Дома культуры сделали ограждение. Годом ранее здесь было проведено озеленение, разбиты цветники, установлены скамейки. Что касается сельского погоста, то здесь установили новую ограду из металлического штакетника вместо пришедшего в негодность ограждения из сетки-рабицы.

«Сельчане почитают память усопших и поддержали инициативу по замене ограждения. Оно выглядит более эстетично», – сказал глава сельского поселения Высокое Николай Сорокин. Его поддерживают жители. «Теперь у нас все как положено – и на душе радостно, и перед усопшими не стыдно», – пояснил житель села Иван Федорович.

В селе Майское идут работы по благоустройству территории у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Производятся работы по строительству тротуара и подъездных путей к спортивной площадке.

В Пестравском районе начаты работы по благоустройству 16 дворов. Всего за 2018 -2020 годы в районе благоустроено 16 общественных и 17 дворовых территорий.

Создание комфортных условий для людей - одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая 2021 года подчеркнул: «Сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018-2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств».