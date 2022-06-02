В Октябрьском районе обновляют дворовые территории

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В этом году в Самаре в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приведут в порядок 55 дворов во всех районах города. Во многих дворах работы уже идут полным ходом.

В Октябрьском районе в текущем году обновят 3 дворовые территории.

Так, во дворе дома № 1 по ул. Ново-Садовой подрядчики приступили к укладке основания внутриквартальных проездов, установили бордюрный камень. Впереди работы по укладке асфальта, высадке зеленых насаждений, установке новых скамеек и урн.



Во дворе по ул. Ново-Садовой, 5 будут отремонтированы внутриквартальные проезды, тротуары, входы в подъезды. Также ожидается благоустройство расположенного рядом сквера.



Во дворе по ул. Печерской, 3 помимо ремонта внутриквартальных проездов, проведут озеленение, для детворы оборудуют игровую площадку с безопасным прорезиненным покрытием, установят турники для занятий спортом.

