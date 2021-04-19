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В Октябрьском и Куйбышевском районах Самары в 2021 году продолжится благоустройство дворов

19 апреля 2021 13:18
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В Октябрьском и Куйбышевском районах Самары в 2021 году продолжится благоустройство дворов

В Самаре в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжится преображение дворовых территорий.

Напомним, в прошлом году в Самаре обновили 8 общественных пространств и 50 дворов во всех районах города.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в Октябрьском районе благоустроят следующие дворовые территории: ул. Осипенко, д. 14, ул. Гагарина, д. 60 и ул. Мичурина, д. 139, 139Б, 141. Во всех дворах установят скамейки, урны, малые архитектурные формы, обустроят дворовое освещение.

А в Куйбышевском районе обновят дворовые пространства на ул. Фасадной, д. 13, ул. Бакинской, д. 20, ул. Белорусской, д. 42. Здесь появятся пешеходные дорожки, новые детские и спортивные объекты, установят новые скамейки и урны, а также другие объекты по желанию жителей для создания комфортной атмосферы.

Активная жизненная позиция жителей – одно из условий для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.

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