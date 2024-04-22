В месячнике по благоустройству приняли участие уже более 270 тысяч самарцев

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В Самаре подвели промежуточные итоги месячника по благоустройству.

На уборку города, начиная с 1 апреля, вышли 277 тысяч самарцев. Это не только активные жители, но и сотрудники городской и районных администраций, органов исполнительной власти, работники муниципальных и промышленных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, представители объектов потребрынка и учреждений соцсферы.

«Приведено в порядок уже более 36 миллионов квадратных метров территорий города. Вывезено 34 тысячи кубометров мусора, - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов. - Комплекс работ большой. Это ремонт и покраска остановочных павильонов, лавочек, ограждений, борьба с незаконной рекламой, промывка улично-дорожной сети, высадка цветов и многое другое».

Заканчивается и приведение в порядок общественных пространств – скверов и парков Самары. Так, на сегодняшний день муниципальное предприятие «Спецремсройзеленхоз» полностью завершило работы по подготовке 124 скверов к летнему содержанию.

Наводят порядок и на городских кладбищах. Здесь трудятся как специалисты профильных предприятий, так и представители общественных организаций. В рамках месячника по благоустройству проведена уборка на площади почти в 17 тысяч квадратных метров. Вывезено 382 кубометра мусора.

Фото: freepik.com