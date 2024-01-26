В Куйбышевском районе Самары плохо убирали снег

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Прокуратурой Куйбышевского района г. Самары проверена деятельность управляющих компаний по очистке жилого фонда от наледи и снега. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства.

Установлено, что по переулку Долотному, 22 (ООО УК «Элитный район»); ул. Егорова, 4-6 (ООО УК «МИР»); пер. Ново-Молодежному, 16 (ООО УК «Солидарность»); ул. Придорожной, 5 (ООО УК «Коммунальные ресурсы»); ул. Хасановской, 34 (ООО «Волжский берег») несвоевременно убирается наледь и снег, прилегающая территория не обработана противогололедными реагентами.

Прокурор района внес руководителям управляющих компаний представления об устранении нарушений закона.По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению нарушений, проведена работа по очистке территории.

Прокурор возбудил в отношении юридических лиц и их директоров дела об административных правонарушениях, предусмотренных пп. «б, в» ч. 1 ст. 4.28 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Материалы направлены для рассмотрения в административную комиссию администрации Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара.