В Крутых Ключах в Самаре построят новую четырехполосную дорогу

120

Проект строительства 6-го этапа Северного шоссе в микрорайоне Крутые Ключи готов. Но из-за удорожания стройматериалов его пришлось менять. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

— Дорога станет продолжением улицы Мира. Она будет четырехполосной. Протяженность — 440 метров. Средства на строительство в бюджете предусмотрены. До конца осени планируется выбрать подрядчика, чтобы уже в зимний период он мог приступить к земляным работам. По плану новые сроки сдачи объекта — август 2023 года, — рассказал Иван Пивкин.

Северное шоссе — один из самых ожидаемых транспортных проектов в регионе. Оно должно стать дорогой жизни для жителей двух новых микрорайонов — Крутые Ключи и Кошелев-парк — и Волжского района, пишет 63.ру.