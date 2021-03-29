В Кировском районе Самары появится еще 9 благоустроенных дворов

Продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в Кировском внутригородском районе Самары планируется благоустройство 9 территорий многоквартирных домов. Они располагаются по следующим адресам:
ул. Г. Димитрова д.37А,
пр. Кирова, д.235,
ул. Победы, д. 131, 133, 135, 137,
ул. Республиканская, д.52,
ул. Дальневосточная, 6, ул. М.Авейде, д. 21.
Напомним, в рамках нацпроекта в прошлом году на территории городского округа Самара преобразились восемь общественных пространств и более 50 дворов, в том числе одна общественная территория в Кировском районе - сквер Александра Невского, и 19 дворов. В этом году работа по преображению пространств будет продолжена.
Отметим, что список территорий для благоустройства формируется на основе предложений жителей. Именно активная позиция граждан – одно из условий для включения объекта в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».
Какие общественные пространства благоустроят в следующем году, - решать жителям. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.
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