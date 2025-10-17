Я нашел ошибку
В Кинеле проверили ход строительства новой поликлиники

17 октября 2025 14:15
125
Новая поликлиника, рассчитанная на 700 посещений, станет современным медицинским центром в районе.

Представители министерства строительства Самарской области и депутаты Самарской губернской думы проверили ход строительства новой поликлиники в городе Кинеле. Возведение социально значимого объекта ведется в рамках реализации одного из важнейших направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, - модернизации первичного звена. 

На необходимость повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона неоднократно обращал внимание глава региона Вячеслав Федорищев. По его поручению выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета на капитальный ремонт объектов здравоохранения, возведение фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. 

В рабочем совещании на объекте приняли участие председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Анна Дубасова, руководитель управления строительства объектов регионального значения минстроя Самарской области Андрей Хрущев, представители ГКУ «Управление капитального строительства» и подрядной организации.

Новая поликлиника, рассчитанная на 700 посещений, станет современным медицинским центром в районе. Она обеспечит качественную медицинскую помощь более 70 тысячам жителей Кинеля и Кинельского района.
Пятиэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров спроектировано с учетом современных требований для пациентов и медицинского персонала. В современном здании будут размещены лечебно-профилактическое, диагностическое и стоматологическое отделения, а также клинико-диагностическая лаборатория. Строительство объекта ведётся в формате «под ключ» с последующим оснащением современным оборудованием и мебелью. 

«Строительство поликлиники в Кинеле находится под постоянным контролем губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Подрядная организация работает в плотном графике, все задачи решаются оперативно. Для нас важно, чтобы будущая поликлиника была удобной, современной и полностью отвечала потребностям жителей», — отметил руководитель управления строительства объектов регионального значения Минстроя Самарской области Андрей Хрущев.

По информации ведущего инженера ГКУ «Управление капитального строительства» Сергея Бессмертного, на текущий момент на объекте продолжаются отделочные и фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей. В процессе строительства потребовалась корректировка проектно-сметной документации в связи с особенностями участка, все необходимые решения по данным вопросам были приняты своевременно.
Депутатский корпус Самарской губернской думы держит реализацию значимого для области проекта на особом контроле. По итогам выезда было принято решение о проведении совместного совещания с участием всех профильных министерств и ведомств для координации дальнейших действий и обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

 

Фото: министерство строительства Самарской области

Теги: Самара

