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В Кинель-Черкассах восстановили спортивную площадку благодаря системе «Инцидент Менеджмент»

24 июня 2022 10:10
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В Кинель-Черкассах восстановили спортивную площадку благодаря системе «Инцидент Менеджмент»

6 июня в райцентре Кинель-Черкасского района неизвестные граждане испортили спортивный объект. Об этом в официальном аккаунте муниципалитета сообщила местная жительница Елена. 

«Акт вандализма произошел на лыжной трассе (на Лысухе)! На спортивной площадке, где занимаются лыжники детско- юношеской спортивной школы и любители лыжного спорта, была срезана и украдена перекладина для подтягивания. Она не просто сломалась или пришла в негодность - ее срезали, срезали и столбы, на которой она крепилась! Мы говорим, что подростки занимаются порчей имущества ради забавы, но здесь действовали взрослые люди. Чтобы срезать резаком нужно умение, но зачем портить площадку?», - написала Елена.
Администрация Кинель-Черкасского района оперативно среагировала, и турник для подтягивания восстановили. 
«Как и было обещано, на текущей неделе хозяйственно-эксплуатационная служба Кинель-Черкасского района установила на горе Лысуха новый турник на месте срезанного вандалами. У любителей позаниматься спортом на свежем воздухе вновь появилась такая возможность».
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