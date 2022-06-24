В Кинель-Черкассах восстановили спортивную площадку благодаря системе «Инцидент Менеджмент»

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6 июня в райцентре Кинель-Черкасского района неизвестные граждане испортили спортивный объект. Об этом в официальном аккаунте муниципалитета сообщила местная жительница Елена.

«Акт вандализма произошел на лыжной трассе (на Лысухе)! На спортивной площадке, где занимаются лыжники детско- юношеской спортивной школы и любители лыжного спорта, была срезана и украдена перекладина для подтягивания. Она не просто сломалась или пришла в негодность - ее срезали, срезали и столбы, на которой она крепилась! Мы говорим, что подростки занимаются порчей имущества ради забавы, но здесь действовали взрослые люди. Чтобы срезать резаком нужно умение, но зачем портить площадку?», - написала Елена.

Администрация Кинель-Черкасского района оперативно среагировала, и турник для подтягивания восстановили.

«Как и было обещано, на текущей неделе хозяйственно-эксплуатационная служба Кинель-Черкасского района установила на горе Лысуха новый турник на месте срезанного вандалами. У любителей позаниматься спортом на свежем воздухе вновь появилась такая возможность».

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