В этому году подготовка к отопительному сезону в Самаре должна завершиться к 10 сентября

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В этому году подготовка к отопительному периоду в Самаре должна завершиться раньше обычного. Это касается мероприятий, затрагивающих, прежде всего, учреждения социальной сферы.

Соответствующее поручение дал Дмитрий Азаров. На этом было акцентировано внимание всех задействованных профильных департаментов, предприятий и служб – на заседании штаба, которое в Департаменте городского хозяйства и экологии сегодня провел Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, озвучен и срок: 10 сентября, чтобы при первой же необходимости (с учетом погодных условий) начать подачу теплоресурса.

Сначала тепло планируют включать в больницах с круглосуточным пребыванием пациентов, детских домах, интернатах, детских садах, школах и других социально значимых объектах. В их числе новый корпус Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, которая в период пандемии стала одним из самых крупных ковид-госпиталей региона. На ее территории в начале текущей недели открылось современное клинико-диагностическое отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией.

В целом в Самаре в преддверии отопительного сезона 2021-2022 запланированы к выполнению следующие объемы работ: подготовка 665 объектов социальной сферы, а также 10254 жилых дома площадью 29284,66 тыс. кв. м.

Тепло будет приходить в здания не одномоментно, а постепенно. Это обусловлено особенностями технологического процесса и занимает порядка 2-х недель.

Сейчас подготовка Самары к осенне-зимнему сезону идет в штатном режиме. Специалисты трудятся на нескольких десятках плановых теплосетевых объектов во всех районах города. С частью возложенных обязанностей подрядчики уже полностью справились. Ожидается, что в середине августа завершатся перекладки еще на 15 объектах. Чтобы все поставленные задачи были выполнены как можно оперативнее, за всеми этапами ремонта и технического перевооружения теплотрасс ведется непрерывный контроль, с организацией адресных выездов. В частности, на улицах Некрасовской и Агибалова поручено активизировать работы. Подрядчикам указали на то, что как только траншеи готовы и проведены все подготовительные мероприятия, нужно сразу же, не теряя времени, продолжать работы по замене трубопроводов, заботясь о минимизации неудобств для горожан. К концу первой декады сентября на теплотрассах монтажные схемы должны быть собраны, либо подрядчики должны быть близки к завершению этого вида работ.

Фото: администрация Самары