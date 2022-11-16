В Челно-Вершинском районе после капитального ремонта открылось здание миграционного пункта

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На днях в Челно-Вершинском районе после капитального ремонта, проведенного на средства федерального бюджета, открылось здание миграционного пункта. Ремонтные работы были начаты в августе этого года и завершились в максимально короткий срок – 30 октября здание миграционного пункта было сдано в эксплуатацию.



Сотрудники территориального ОВД уже ведут прием граждан в отремонтированных помещениях, где созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей. В обновленном здании оборудован кабинет для приема и работы с документами, окна выдачи документов, отремонтировано санитарно-гигиеническое помещение.



Особое внимание было уделено созданию комфортной среды для пребывания и ожидания посетителей, в том числе и с ограниченными физическими возможностями. Организован холл для ожидания посетителей, для комфорта граждан установлены стулья и кулер, оборудованы информационные стенды с полезными материалами по линии миграции.



Служебные кабинеты оборудованы средствами охранно-тревожной сигнализации, установлена металлическая дверная конструкция соответствующего класса защиты и система контроля доступа. В помещениях обустроены все необходимые коммуникации, установлена новая мебель и оргтехника.



Граждане, уже успевшие прийти на прием в подразделение миграции, остались полностью довольны качеством предоставляемых услуг, работой сотрудников и, конечно же, отличными условиями.

Фото: ГУ МВД СО