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В акватории официальных самарских пляжей на регулярной основе ведется покос водорослей

2 августа 2022 09:34
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в акватории официальных самарских пляжей на регулярной основе ведется покос водорослей

Ради безопасности и удобства при купании: в акватории официальных самарских пляжей на регулярной основе ведется покос водорослей. 

Покос водной растительности выполняется на каждом пляже не реже чем 1 раз в 10 дней (работы организованы «по кругу»), а при необходимости и чаще. Параллельно в таком же режиме ведется водолазное обследование и очистка дна и прибрежной территории от мусора и других посторонних предметов. Все это извлекается из воды, упаковывается и вывозится из рекреационных зон на утилизацию. 
 
За рабочую смену охватывают территорию протяженностью от 1 до 1,5 км. Сначала одни специалисты занимаются покосом, другие – водолазным обследованием, затем меняются.
 
Для обеспечения безопасности эксплуатации пляжей предусмотрен целый комплекс работ по содержанию. Стоит отметить, что на пляжах функционируют устройства для мытья рук и ног. Ими рекомендуется пользоваться и для того, чтобы песок с пляжа не заносить на территорию набережной.

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