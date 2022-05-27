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Трудовые коллективы Самары информируют о способах голосования за общественные пространства-претенденты на благоустройство в 2023 году

27 мая 2022 11:39
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трудовые коллективы Самары информируют о способах голосования за общественные пространства-претенденты на благоустройство в 2023 году

30 мая в Самаре завершается голосование за парки, скверы и бульвары, которые необходимо благоустроить в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через свою учетную запись на «Госуслугах», а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/. Голосование доступно и через волонтеров. В праздничные дни они работают в парках, скверах, торговых центрах, домах культуры и других общественных местах.

В перечень территорий, участвующих в голосовании, вошли ТОП-20 общественных территорий по всей Самаре. Это скверы, парки и бульвары, которые, по мнению горожан, нуждаются в обновлении. Принять участие в выборе может любой житель Самары, которому уже исполнилось 14 лет.

В рамках информационной кампании по голосованию за пространства во внутригородских районах организована работа с трудовыми коллективами Самары. Работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы информируют о территориях-претендентах на благоустройство и способах голосования, показывают дизайн-проекты объектов.

 «В этом году в Ленинском районе на голосование вынесен сквер имени знаменитого земляка Петра Монастырского, находящийся на пересечении улиц Вилоновской и Фрунзе. Специалисты участвуют в организации голосования в трудовых коллективах, рассказываем о программе, способах голосования. Наша общая цель – сделать город еще более уютным и красивым. От районной администрации в работе задействовано 20 волонтеров, они работают не только в учреждениях, организациях, но и в парках, скверах и других общественных пространствах города. Радует, что жители нашего района достаточно активны, чувствуют свою причастность к преображению города и болеют душой за выбранные пространства», - рассказала начальник отдела культуры Администрации Ленинского внутригородского района Самары Елена Гриневич.

Если сквер имени Петра Львовича Монастырского преобразится, территория обретет завершенный вид. Согласно разработанному дизайн-проекту в сквере могут появиться новые малые архитектурные формы и элементы уличной мебели, скамейки, урны в едином стиле, газоны и цветники, также здесь обновят тротуарные дорожки, появится освещение.

26 мая в Ленинском районе состоялась очередная встреча с работниками Центра социального обслуживания населения городского округа Самара «Центральный». 

 «Все наши сотрудники с удовольствием и энтузиазмом откликнулись на приглашение проголосовать за любимое пространство – отдали свой голос почти 100% нашего коллектива. Считаю такую активность важной и необходимой, ведь именно от наших жителей зависит, как в будущем будет преображаться любимый город», - поделилась заместитель директора АНО «Центр социального обслуживания населения городского округа Самара «Центральный» Альбина Карпова.

Чтобы проголосовать с помощью волонтеров, необходимо продиктовать свой номер телефона, а также фамилию, имя, отчество и назвать одну из 20 территорий-претендентов.

Волонтеры в будние дни с 10.00 до 18.00 также работают в МФЦ и ТЦ. С полным перечнем пунктов для голосования можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/media/news/36814/.

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