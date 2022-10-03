Судебные приставы помогли восстановить асфальт на дороге в Сызрани

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Судебные приставы отделения судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области обеспечили безопасность дорожного движения, обязав службу городского хозяйства устранить нарушения асфальтного покрытия на дороге общего значения.

Надзорным органом выявлены нарушения асфальтного покрытия на одной из главных дорог города. Выбоины создавали угрозу для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, поддержал заявленные требования и обязал службу городского хозяйства устранить нарушения.

Судебный пристав-исполнитель направил в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором также содержалось предупреждение о возможном привлечении в случае неисполнения решения суда к административной и уголовной ответственности. Не желая быть подвергнутым комплексу мер, направленных на принудительное исполнение, организация-должник исполнила требования исполнительного документа и устранила выявленные дефекты на дороге общего пользования.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.