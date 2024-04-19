Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»

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В Самаре в активной фазе месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. На городских территориях наводят порядок не только во время санитарных средников и субботников, работы ведутся во всех районах города в ежедневном режиме.

19 апреля студенты Самарского государственного экономического университета вышли на субботник. В уборке территорий приняли участие порядка 1000 человек. Приводили в порядок как прилегающие к зданию ВУЗа площадки, так и расположенный напротив сквер «Экономистов». Вооружившись инвентарем и необходимыми расходными материалами студенты убирали прошлогоднюю листву, занимались подбором мусора, побелкой деревьев.

По слова ВРИО ректора Самарского государственного экономического университета Елены Кандрашиной, участие в месячнике по благоустройству для студентов, преподавателей и сотрудников ВУЗа – не трудовая повинность, а важное позитивно заряженное событие, вклад в благоустройство родного города.

Сквер «Экономистов» - исторические сложившееся любимое место отдыха молодежи и студенчества, может преобразиться уже в следующем году. Общественное пространство в числе 20 территорий областного центра, которые претендуют на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Здесь запланированы работы по мощению плиткой тротуаров и зон отдыха, устройство площадки для молодёжи с тренажерами и местами для отдыха и общения, а также устройство сухого фонтана.

«Этот сквер был и назван сквером «Экономистов» по инициативе студентов и преподавательского состава. Они очень хотели, чтобы рядом с ними располагалось какое-то общественное молодежное пространство для отдыха, для реализации интересных идей и проектов. Безусловно, мы как орган местного управления, поддерживаем инициативы наших жителей. Если горожане проявят активность, будут голосовать, и в результате сквер благоустроят - это станет очень значимым событием для Советского района», - прокомментировала заместитель Главы Советского внутригородского района Самары Анна Кривощекова.

В Советском районе уже есть позитивный опыт благоустройства общественных пространств по итогам голосования. Благодаря неравнодушной позиции жителей по нацпроекту ранее благоустроены сквер «Самарец» и сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

Фото: администрация Самары