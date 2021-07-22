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Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению

22 июля 2021 20:48
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Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.

22 июля Дмитрий Азаров проинспектировал ход работ в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов», строительство которого ведется на территории Куйбышевского района Самары по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».

Уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, расположенный на площади 12 га, представляет многообразие культур народов Самарского края. Проект поддержан губернатором Самарской области, Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Самарской области, Ассамблеей народов России и общественными организациями Самарской области.

Председатель РОО «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев рассказал, что к настоящему моменту в парке построены русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, башкирский, казахский, осетинский, немецкий, еврейский, азербайджанский, таджикский, туркменский, киргизский, узбекский, грузинский, армянский, дагестанский дома и подворья, а также финно-угорский дом. 

Территории распределены по принципу равенства: помещения примерно одинаковой площади (50-60 кв. м), дворы по 500 кв. метров. Дома отличаются не только внешним видом, но и внутренним убранством. Строительные работы проводились с учётом рекомендаций этнографов и архитекторов, национальных особенностей. Многие стройматериалы были привезены с мест традиционного проживания народов. Так, природные камни для строительства осетинского двора были собраны в горных реках Южной Осетии, а армянский дом построен из традиционного для этой страны материала – розового туфа.

Декоративное оформление, характерное для архитектуры каждого народа, – кладка стен, резьба по дереву, покрытие крыши, изготовление изгороди – было выполнено вручную народными мастерами и умельцами.

Также в каждом национальном подворье возведены традиционные хозяйственные постройки: амбар, конюшня, мельница, пивоварня, кузница, пасека, колодцы, бани.

По словам Ростислава Хугаева, сейчас работы находятся на финальном этапе. Завершить строительство на большинстве объектов планируют в августе текущего года, после чего дадут старт внутренней отделке и наполнению предметами быта, культурного наследия. Часть экспонатов уже закуплена.

Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Сюда должно быть интересно приезжать каждый день. Привлечь посетителей помогут мастер-классы, творческие мастерские, народные промыслы и ярмарки. Также глава региона рекомендовал предусмотреть здание для ресторана, где гости комплекса смогут попробовать национальные блюда.

Кроме того, в «самарском доме», где предполагается воссоздать типовую жизнь крестьянской семьи губернии, Дмитрий Азаров поручил проработать экспозицию так, чтобы сочетать в одном домовладении многообразие всех культур и традиций. 

 

Фото:  пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты близится к завершению В центре внимания Парк дружбы народов строительство

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