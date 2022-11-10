Стало известно, как Самару украсят к Новому году

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Об этом 63.RU сообщили в городской администрации.

— Планируется украсить иллюминацией весь город. Однако покупать что-то новое не будем — как и другие регионы, мы нацелены на экономию. Поэтому будем использовать те украшения, которые у нас есть, — рассказали в мэрии.

Пояснения по этому и другим вопросам касаемо празднования Нового года в области потребовались на фоне информации об отмене массовых гуляний в Самарской области из-за спецоперации на Украине.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, отмечать праздник в регионе будут в особом режиме. Но атрибуты Нового года будут. В частности, на площади Куйбышева в Самаре по традиции установят елку.