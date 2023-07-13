Совсем скоро детская площадка по ул. Революционная, 48/Подшипниковая, 26,26а  станет популярным местом для отдыха и игр юных жителей микрорайона

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На детской площадке по ул. Революционная, 48/Подшипниковая, 26,26а уже завершена установка игрового детского оборудования, выполнено устройство резинового покрытия, обустроена спортивная площадка.

Благоустройство дворовой территории проводится в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Глава Октябрьского района Радько Сергей Олегович совместно с председателем Думы городского округа Самара Дегтевым Алексеем Петровичем сегодня проверили выполненные работы на соответствие нормативным требованиям.

⚡️Совсем скоро эта площадка станет популярным местом для отдыха и игр юных жителей микрорайона.

Источник: Новости Октябрьского района