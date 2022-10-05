«СОдействие» в действии: в Самарском районе подвели итоги благоустройства дворов в 2022 году

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В 2022 году в областном центре преобразилось 56 дворов по программе «Формирование комфортной городской среды», Губернаторский проект «СОдействие» позволил благоустроить более 20 локаций, по программе инициативного бюджетирования обновлено порядка 10 пространств, конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора» реализуется на более чем 50 территориях.



Проект «Мечта» на улице Некрасовской вошел в перечень победителей первого конкурса общественных проектов «СОдействие» на 2022 год. Во дворе появилась новая детская игровая и спортивная площадки с безопасным прорезиненным покрытием, футбольное поле, скамейки, урны, ограждение, выложены плиткой пешеходная дорожка и лестничный подъем на площадку, оборудованный пандусом.



По нацпроекту «Жилье и городская среда» новую жизнь получили 5 дворов. Еще 3 двора обновили в рамках конкурса «Твой конструктор двора».