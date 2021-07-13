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Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

13 июля 2021 13:51
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Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В 2021 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях участвуют шесть городов Самарской области. Дизайн-проекты выбранных жителями объектов неоднократно обсуждались публично. Заявки от муниципалитетов были поданы до 1 июня этого года. Всего в списке претендентов на получение гранта значатся 307 муниципальных образований со всех уголков страны. Среди них города нашей губернии: Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань и Чапаевск. 

Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Ежегодно из федерального бюджета на эти цели выделяется 10 миллиардов рублей, которые распределяются среди 160 победителей.

Жигулевск большинством голосов выбрал для благоустройства территорию в микрорайоне Моркваши между школой-интернатом № 2 и детским садом «Аленушка». Места хватит для того, чтобы создать красивый и функциональный сад-парк. 

В Похвистнево в случае победы в конкурсе практически с нуля будет построен парк «Ветров». Это общественное пространство станет центром притяжения горожан и гостей города и будет способствовать активации экономических и социокультурных связей.

Новая идея благоустройства в Сызрани – это продолжение уже реализованного проекта «История на берегу трех рек», который стал победителем конкурса в 2019 году. В ходе общественных обсуждений концепции проекта «На берегу трех рек: продолжение истории» сызранцы предложили сделать новые уличные переходы, парковку вдоль проезжей части, спуски к воде, пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку, понтон лодочной станции, смотровые площадки и зоны отдыха.

В Новокуйбышевске для благоустройства выбран парк «Дубки». Это историческое место для горожан. Поэтому в дизайн-проекте постарались сохранить лучшее что в нем есть, но и создать условия для новых способов проведения досуга и социального взаимодействия.

В Отрадном мечтают о реконструкции улицы Победы. Этот город уже имеет успешный опыт реализации проекта-победителя «Отрадный парк». В нем появились площадки для скейтеров и роллеров, любителей воркаута, велодорожка, летняя эстрада, амфитеатр и визитная карточка парка – 36-метровое Колесо обозрения. Удалось также сохранить исторически сложившиеся памятные зоны – аллею памяти и «Самолет». Улица Победы заканчивается у парка. На ее протяжении предлагается обновить досуговую зону у Дворца культуры «Россия», сделать тихие зоны отдыха рядом с многоквартирными домами, обновить покрытие тротуара, продолжить озеленение улицы.

Согласно дизайн-проекту парк имени Чапаева в Чапаевске поделен на несколько функциональных зон: для семей с детьми, спортсменов, старшего поколения, молодежи, обозначены точки для предпринимателей.

Жители муниципалитетов-участников конкурса с нетерпением ждут его итогов, которые будут подведены федеральной конкурсной комиссией до 1 сентября 2021 года. Благодаря победе во Всероссийском конкурсе и активному участию жителей Самарской области уже 8 проектов стали победителями, 5 из них претворены в жизнь: набережная в Октябрьске, сквер и набережная озера Ладное в Кинеле, проект «История на берегу трех рек» в Сызрани, «Парк 40-летия ВЛКСМ» в Жигулевске, «Отрадный парк» в Отрадном. Еще 3 – парк поколений в Октябрьске, парк на озере Крымское в Кинеле, парк «Молодежный» в Нефтегорске – находятся в стадии реализации.

За последние три года в Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных территорий.  Активная работа по преображению городских пространств ведется под контролем Главы региона Дмитрия Азарова.

                               

Теги: В центре внимания Всероссийский конкурс формирование комфортной среды

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