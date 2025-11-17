Самару празднично оформят к Новому году 

145

В Самаре на оперативном совещании главе города Ивану Носкову представили концепцию новогоднего оформления городских пространств.

Первые работы стартуют уже на этой неделе: около Самарского филиала Третьяковской галереи специалисты МБУ «Самарагорсвет» начнут устанавливать световую ель, а на склоне у площади Славы в течение четырех недель они соберут и подключат самую масштабную световую инсталляцию. Главный новогодний комплекс из семи ёлок (самая высокая – 25 метров) разместится на площади Куйбышева.

«Самара красива в любое время года, и зима – не исключение. В этом году новогоднее оформление начинаем чуть раньше. В городских парках, на набережной и на других городских пространствах поручил добавить новые элементы декора, а под Некрасовским спуском рассмотреть возможность восстановления катка. Он работал в советское время, многие жители хорошо это помнят со времен своего детства и юности. В целом все катки по городу начнем заливать, как только установится оптимальная температура. Вижу, что к украшению своих объектов уже приступили предприниматели. Это важная составляющая общего праздничного оформления, особенно на таких знаковых улицах, как пешеходная часть Ленинградской»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба администрации Самары