Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Самару празднично оформят к Новому году 

17 ноября 2025 16:27
145
Первые работы стартуют уже на этой неделе.

В Самаре на оперативном совещании главе города Ивану Носкову представили концепцию новогоднего оформления городских пространств. 

Первые работы стартуют уже на этой неделе: около Самарского филиала Третьяковской галереи специалисты МБУ «Самарагорсвет» начнут устанавливать световую ель, а на склоне у площади Славы в течение четырех недель они соберут и подключат самую масштабную световую инсталляцию. Главный новогодний комплекс из семи ёлок (самая высокая – 25 метров) разместится на площади Куйбышева.

«Самара красива в любое время года, и зима – не исключение. В этом году новогоднее оформление начинаем чуть раньше. В городских парках, на набережной и на других городских пространствах поручил добавить новые элементы декора, а под Некрасовским спуском рассмотреть возможность восстановления катка. Он работал в советское время, многие жители хорошо это помнят со времен своего детства и юности. В целом все катки по городу начнем заливать, как только установится оптимальная температура. Вижу, что к украшению своих объектов уже приступили предприниматели. Это важная составляющая общего праздничного оформления, особенно на таких знаковых улицах, как пешеходная часть Ленинградской»,
 – отметил глава города Самары Иван Носков.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Выставка направлена на популяризацию идей качества среди населения и призывает задуматься о важности инновационного развития отечественной экономики.
13 ноября 2025, 21:45
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
1227
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
12 ноября 2025, 17:43
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
2116
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов.
06 ноября 2025, 14:34
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
1496

Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
1395
