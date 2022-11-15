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Стартовал монтаж световых конструкций и элементов.
Самару начали украшать к Новому году
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Самару начали украшать к Новому году

15 ноября 2022 17:41
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Стартовал монтаж световых конструкций и элементов.

В Самаре стартовал монтаж световых конструкций и элементов, которые размещают в рамках работ по подготовке к Новому году. Это и всевозможные гирлянды, и консоли, и отдельные фигуры, и объемно-пространственные композиции. Подчеркнем, что в этом году решено не закупать новую партию иллюминации. 
 
Профильные специалисты начали работы с одного из центральных районов города – Октябрьского. В дальнейшем ими будут охвачены все внутригородские районы, в том числе отдаленные: от поселка Прибрежный Красноглинского района до окраин Куйбышевского района.
 
Так, сегодня МП «Самарагорсвет» занялось площадкой возле Самарского филиала Третьяковской галереи и Сада баланса. Помимо этого, продолжают украшать гирляндами ветви деревьев вдоль улично-дорожной сети. Эта работа организована с прошлой недели. 

Пока иллюминацию включать рано, считают специалисты. Но в дальнейшем она будет работать синхронно с остальным уличным освещением.

 

Фото:   администрация Самары

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