Самару начали украшать к Новому году

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В Самаре стартовал монтаж световых конструкций и элементов, которые размещают в рамках работ по подготовке к Новому году. Это и всевозможные гирлянды, и консоли, и отдельные фигуры, и объемно-пространственные композиции. Подчеркнем, что в этом году решено не закупать новую партию иллюминации.



Профильные специалисты начали работы с одного из центральных районов города – Октябрьского. В дальнейшем ими будут охвачены все внутригородские районы, в том числе отдаленные: от поселка Прибрежный Красноглинского района до окраин Куйбышевского района.



Так, сегодня МП «Самарагорсвет» занялось площадкой возле Самарского филиала Третьяковской галереи и Сада баланса. Помимо этого, продолжают украшать гирляндами ветви деревьев вдоль улично-дорожной сети. Эта работа организована с прошлой недели.

Пока иллюминацию включать рано, считают специалисты. Но в дальнейшем она будет работать синхронно с остальным уличным освещением.

Фото: администрация Самары