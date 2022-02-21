Самарцы оценили качество уборки снега в городе на 2,5 балла из 5

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов-миллионников, в том числе и из Самары.

Самара оказалась в середине рейтинга качества уборки улиц от снега и льда нынешней зимой. Жители города оценили усилия работников ЖКХ в среднем на 2,5 балла.

Весь январь и февраль мы опрашивали жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега. Средний балл везде невысок, но все же чуть лучше обстоят дела в Красноярске: жители оценили качество работ на снежном фронте в среднем на 3,13 балла из 5. На руку сыграли климатические особенности города: «Снега, можно сказать, и нет совсем», — комментируют жители. Недовольство у красноярцев вызывает лишь чрезмерное, на их взгляд, использование реагентов.



На втором месте рейтинга с минимальным отрывом от лидера — Казань: здесь средний балл за качество уборки улиц от снега составляет 3,12 из 5. Омск чуть не дотянул до «троечки» (в среднем 2,99 балла), большую часть зимы снега было немного и лишь относительно недавно прошли обильные снегопады.

На последней строке рейтинга — Санкт-Петербург, город не дотянул даже до двойки: 1,92 балла из 5. Многочисленные претензии к работе коммунальщиков зимой от жителей Северной столицы: «Наледь на тротуарах не скалывают»; «Песок насыпан на воду, по итогу превращен в арт-песок»; «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш».