Самарцы начали голосовать за лучший памятник купцу Головкину

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Впоследствии скульптуру изготовят на деньги спонсоров и установят на улице Ленинградской.

В Самаре в ходе прошедшего 4 июня 2021 года заседания жюри в Доме архитектора были отобраны лучшие проекты будущего памятника купцу Константину Головкину.

На конкурс поступило 17 работ, члены жюри выбрали 10 проектов, которые вошли в шорт-лист конкурса, а также сформировали замечания и рекомендации финалистам.

Как сообщил в соцсетях депутат Госдумы Александр Хинштейн, проект-победитель будет установлен в декабре к 150-летию Головкина на Ленинградской. Средства на памятник дадут спонсоры, пишет СитиТраффик.

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