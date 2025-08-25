С начала года ещё 307 жителей Самары получили возможность бесплатного подключения газа 

155

В Самаре продолжается социальная догазификация домовладений.

Так, из 693 объектов на территории областной столицы, включенных в проект региональной программы газификации на 2025 год, с начала года уже обеспечена возможность подключения к сетям газоснабжения для 307 домовладений.

Программу социальной догазификации, начатую по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, в Самаре и Самарской области реализует региональный оператор газификации – ООО «СВГК».

Ознакомиться с перечнем документов и сведений для участия в программе и подать заявку на догазификацию можно на сайте единого оператора https://connectgas.ru/, через портал Госуслуг и на сайте Средневолжской газовой компании. Также заявки очно принимаются в МФЦ и в территориальном подразделении ООО «СВГК» на ул. Лесная, 23, тел.: 8 (846) 277-93-37.

Обращаем внимание жителей, что на территории Самарской области отдельные категории граждан (многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и др.) могут получить до 201 тысячи рублей на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, услугами проектирования и строительства газораспределительных сетей по земельному участку заявителя и внутри его строений. Заявление подается в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» – г. Самара, ул. Некрасовская, 63, тел.: 8 (846) 332-90-54.

Фото: администрация Самары