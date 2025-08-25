Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
С начала года ещё 307 жителей Самары получили возможность бесплатного подключения газа 

25 августа 2025 14:42
155
В Самаре продолжается социальная догазификация домовладений.

 В Самаре продолжается социальная догазификация домовладений. 

Так, из 693 объектов на территории областной столицы, включенных в проект региональной программы газификации на 2025 год, с начала года уже обеспечена возможность подключения к сетям газоснабжения для 307 домовладений. 

Программу социальной догазификации, начатую по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, в Самаре и Самарской области реализует региональный оператор газификации – ООО «СВГК».

Ознакомиться с перечнем документов и сведений для участия в программе и подать заявку на догазификацию можно на сайте единого оператора https://connectgas.ru/, через портал Госуслуг и на сайте Средневолжской газовой компании. Также заявки очно принимаются в МФЦ и в территориальном подразделении ООО «СВГК» на ул. Лесная, 23, тел.: 8 (846) 277-93-37. 

Обращаем внимание жителей, что на территории Самарской области отдельные категории граждан (многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и др.) могут получить до 201 тысячи рублей на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, услугами проектирования и строительства газораспределительных сетей по земельному  участку заявителя и внутри его строений. Заявление подается в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» – г. Самара, ул. Некрасовская, 63, тел.: 8 (846) 332-90-54.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
273
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
608
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
924
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
920
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1253
Весь список