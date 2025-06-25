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Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый

25 июня 2025 15:41
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В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.

В поселке Толевый, который входит в состав Железнодорожного района города Самара, состоялось выездное совещание, организованное Александром Боровковым, руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области. Мероприятие стало частью широкомасштабной программы, инициированной губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

 Цели и задачи выездного совещания

Основной целью выездного совещания было оценить готовность многоквартирных домов к предстоящим холодам и выявить потенциальные риски, которые могут повлиять на безопасность и комфорт проживания граждан. В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.

 Результаты мониторинга

По итогам мониторинга специалисты отметили, что в ряде многоквартирных домов, расположенных в поселке Толевый, наблюдаются серьезные нарушения в подготовке к зимнему сезону. В частности, акцент был сделан на необходимость ремонта инженерных систем.

 Проблемы, выявленные в ходе мониторинга

В ходе визита в Толевый внимание специалистов привлекли следующие проблемы:
 Состояние подвальных помещений;
 Состояние придомовых территорий;
 Системы водоснабжения;
 Состояние фасадов;
 Состояние кровель.

Зафиксирована захламленность подвалов, что создает не только антисанитарные условия, но и препятствует доступу к инженерным коммуникациям.

Особое внимание обращено на состояние мест укрытия в случае чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного приведения в порядок.

 Обсуждение с местными жителями

Одной из важных частей визита стало общение с жителями многоквартирных домов. Руководитель инспекции выслушал мнения и предложения граждан, отметив важность обратной связи. В разговоре с жителями представители ГЖИ узнали о множестве проблем, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Такие обсуждения помогают не только углубиться в детали, но и создать атмосферу доверия между жителями и властью.
Местные жители обращали внимание на необходимость повышения уровня услуг управляющих компаний и прозрачности их работы. Руководитель ГЖИ заверил присутствующих, что надзорный орган будет активно контролировать исполнение обязательств управляющими компаниями, а также следить за качеством проводимых работ.

 Итоги визита

Управляющие организации ООО "Формат и ООО "СГК" показали полное отсутствие подготовки к осенне-зимнему периоду. Это не просто халатность, это преступление против комфорта и безопасности граждан, что может привести к аннулированию лицензий.

По всем обращениям, поступившим от жителей, назначены контрольно-надзорные мероприятия.

Выездное совещание в поселке Толевый стало важным этапом подготовки к зиме. Александр Боровков отметил, что такие инициативы будут иметь продолжение и в других районах Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: В центре внимания Самара

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