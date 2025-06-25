Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый

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В поселке Толевый, который входит в состав Железнодорожного района города Самара, состоялось выездное совещание, организованное Александром Боровковым, руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области. Мероприятие стало частью широкомасштабной программы, инициированной губернатором региона Вячеславом Федорищевым.



Цели и задачи выездного совещания



Основной целью выездного совещания было оценить готовность многоквартирных домов к предстоящим холодам и выявить потенциальные риски, которые могут повлиять на безопасность и комфорт проживания граждан. В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.



Результаты мониторинга



По итогам мониторинга специалисты отметили, что в ряде многоквартирных домов, расположенных в поселке Толевый, наблюдаются серьезные нарушения в подготовке к зимнему сезону. В частности, акцент был сделан на необходимость ремонта инженерных систем.



Проблемы, выявленные в ходе мониторинга



В ходе визита в Толевый внимание специалистов привлекли следующие проблемы:

Состояние подвальных помещений;

Состояние придомовых территорий;

Системы водоснабжения;

Состояние фасадов;

Состояние кровель.



Зафиксирована захламленность подвалов, что создает не только антисанитарные условия, но и препятствует доступу к инженерным коммуникациям.



Особое внимание обращено на состояние мест укрытия в случае чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного приведения в порядок.



Обсуждение с местными жителями



Одной из важных частей визита стало общение с жителями многоквартирных домов. Руководитель инспекции выслушал мнения и предложения граждан, отметив важность обратной связи. В разговоре с жителями представители ГЖИ узнали о множестве проблем, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. Такие обсуждения помогают не только углубиться в детали, но и создать атмосферу доверия между жителями и властью.

Местные жители обращали внимание на необходимость повышения уровня услуг управляющих компаний и прозрачности их работы. Руководитель ГЖИ заверил присутствующих, что надзорный орган будет активно контролировать исполнение обязательств управляющими компаниями, а также следить за качеством проводимых работ.



Итоги визита



Управляющие организации ООО "Формат и ООО "СГК" показали полное отсутствие подготовки к осенне-зимнему периоду. Это не просто халатность, это преступление против комфорта и безопасности граждан, что может привести к аннулированию лицензий.



По всем обращениям, поступившим от жителей, назначены контрольно-надзорные мероприятия.



Выездное совещание в поселке Толевый стало важным этапом подготовки к зиме. Александр Боровков отметил, что такие инициативы будут иметь продолжение и в других районах Самарской области.

Фото: департамент информационной политики Самарской области