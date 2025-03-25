"РКС-Самара" обновили задвижку большого диаметра на уровне дна Волги

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Специалисты «РКС-Самара» провели крупные ремонтные работы на одном из ключевых объектов водоснабжения Самары. На насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге завершили обновление «волжской» задвижки - одной из трёх, которые установлены на водоводах, забирающим воду из Волги на станцию. Именно поворот этих задвижек запускает волжскую воду в трубы для дальнейшей водоподготовки и подачи жителям. Задвижка диаметром 1400 мм честно отработала 40 лет - с первого дня запуска НФС-2, и теперь пришло время её обновить.

Ремонт проводили в несколько этапов: сначала сотрудники сделали расчёты, чтобы можно было провести профилактические работы без нарушения технологического цикла. Затем на глубине около 20 метров в так называемой «мокрой» камере, на уровне дна Волги, демонтировали верхнюю часть задвижки и отправили её на очистку и восстановление. Этой работой скрупулёзно занимались специалисты ремонтно-механического цеха.

«Обслуживание инженерных узлов такого диаметра требует особого внимания и опыта. Волжская задвижка - один из ключевых элементов в системе водозабора насосно-фильтровальной станции, которая снабжает чистой питьевой водой треть Самары. Своевременный профилактический ремонт этого участка сети повысит бесперебойность водоснабжения», - подчеркнул главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов.

После ремонта сотрудники станции установили верхнюю часть задвижки на своё рабочее место. Испытания прошли успешно - «волжская» задвижка снова в работе. Технологический цикл НФС-2 при этом нарушен не был, водоснабжение города сохранялось в штатном режиме.

Фото РКС-Самара