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Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме

12 февраля 2022 13:35
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Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме

За 11 суток аномального февраля выпало уже 59,3 мм осадков - это 144,6% от месячной нормы! В прошедшие сутки задействовали 669 ед. техники и 3452 уборщиков территорий. В том числе 463 машины и 344 дорожных рабочих выводили на улично-дорожную сеть. 

Только за одну ночь на площадки складирования доставили порядка 6 тысяч тонн снежных накоплений. В дневную смену для уборки УДС планировали задействовать 145 единиц техники и 207 уборщиков, для очистки дворов - 2637 дворников и 117 машин. 

Сейчас в оперативном порядке идут корректировки в части выхода сил и средств – в сторону увеличения. Все поступившие от горожан обращения берутся в отработку. Так, много обращений касалось подходам к пешеходным переходам возле онкоцентра - уже с утра туда была направлена бригада МП «Благоустройство».

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