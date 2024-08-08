Работы на улице Ново-Вокзальной в Самаре перешли в стадию завершения 

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Улицу Ново-Вокзальную в текущем дорожно-строительном сезоне в Самаре обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длина участка составляет порядка 5,26 км. В результате работ в нормативное состояние приведут автодорогу в границах улиц Ново-Садовой и Красных Коммунаров. Работы переходят в стадию завершения.

Из-за того, что улица насыщена объектами социальной инфраструктуры и дорожный трафик значительный, основные работы, как, например, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части из высокотехнологичной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем) и укладка выравнивающего слоя, выполняются по ночам, когда трафик снижается.

В ночь на 8 августа подрядчик организовал работы по укладке асфальтобетона на участке от улицы Стара-Загора до улицы Фадеева.

Ранее подрядная организация уложила уже 71 000 кв.м. асфальта. Сегодня она выполнила укладку еще 4-5 000 кв.м. покрытия. Отмечу, что на данной улице ремонтируют не только покрытие проезжей части, но также производят устройство межрельсового пространства на пересечении с трамвайными путями.

В рамках работ специалисты обновили тротуар от улицы Карла Маркса до Стара-Загоры – около 1360 квадратных метров, заменили 700 поребриков, установили новый бортовой камень, заменили люки 200 смотровых и дождеприемных колодцев.

Фото: администрация Самары