Проголосовать за благоустройство общественных пространств самарцам помогут волонтеры 

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До 30 мая проходит голосование за парки, скверы и бульвары, которые необходимо благоустроить в 2023 году.

Отдать свой голос можно на сайте 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через свою учетную запись на «Госуслугах», а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/.

Голосование доступно и через волонтеров. В праздничные дни добровольцев можно встретить в парках, скверах, торговых центрах, домах культуры и других общественных местах. Подробнее о точках работы волонтеров - https://samadm.ru/media/news/37060/ .